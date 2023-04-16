17-летний украинский вундеркинд завоевал вторую медаль на Кубке мира по прыжкам в воду: видео

В китайском Сиане завершился первый этап Кубка мира по прыжкам в воду. Вторую награду Украине принесло выступление Алексея Середы.

Украина претендовала на одну из наград в прыжках с 10-метровой вышки. Медальные надежды были связаны с выступлением Алексея Середы, ведь именно в этой дисциплине он становился чемпионом Европы в 2022 году.

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Вторая медаль Середы

В квалификации украинский прыгун показал второй результат, уступив китайцу Хао Янгу. Финальный прыжок "два с половиной оборота назад с двумя с половиной винтами" Середа выполнил на оценку 97,20 балла. В итоге украинец набрал 518,30 балла, завоевав серебряную медаль.

Видео прыжка Середы

"Золото" в этой дисциплине завоевал Хао Янг из Китая, а третье место на пьедестале занял японец Рикуто Тамаи.

Таким образом 17-летний спортсмен завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира. Ранее бронзовую награду в Сиане завоевала пара Алексея Середы и Кирилла Болюха в мужских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Важно! Следующий этап Кубка мира по прыжкам в воду состоится в начале мая в Канаде.