Украинский баскетболист Лень стал игроком Сакраменто, – журналист

Украинский баскетболист Алексей Лень подписал контракт с Сакраменто Кингз. Контракт украинца с клубом рассчитан на 2 года.

Лень раньше уже играл за "Кингз" во второй половине сезона НБА 2019/20.

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Что известно о Лене

Алексей Лень – 5-й номер драфта НБА 2013 года. Тогда он был выбран клубом Финикс Санз. Проведя в Аризоне несколько сезонов, украинец перебрался в Атланту Хоукс.

28-летний Лень прошлый сезон начинал в Торонто, после чего был обменян в Вашингтон Уизардс. В регулярном чемпионате-2020/2021 центровой набирал в среднем 6,6 очка, 4,1 подбора и 1,0 блок-шота в 64 матчах (42 в старте).

Лень в составе Вашингтона провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру.