С личным рекордом и эффектным данком: Лэнь помог Сакраменто одержать победу в матче НБА

Украинский баскетболист Алексей Лень провел очередной матч за Сакраменто в НБА. Он приложился к победе над Портлендом.

Алексей Лень традиционно не попал в стартовую пятерку Сакраменто. Но всего в матче против Портленда провел на площадке более 13 минут. Это самое большое игровое время, которое он имел в этом сезоне.

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Это был четвертый матч для Леня за команду в чемпионате, но только на этот раз ему впервые удалось набрать очки. В общей сложности на счету украинского центрового 10 очков (четыре из четырех из игры и 2 из пяти из линии штрафных). Это лучший его показатель за команду за полтора года. В последний раз украинцу удалось набрать более 10 очков еще 27 марта 2022 года в матче против Орландо. Тогда через 22 минуты на площадке он записал в свой актив 15 очков.

Кроме 10 очков, Лень также сделал 6 подборов (3 в нападении), 2 блокшота, 1 ассист и 1 перехват. Он также стал одним из лучших по показателю +/- в этом матче – 8 (столько же два его одноклубника Киган Мюррей и Малик Монк). А моменты с участием украинца даже попали в хайлайты матча.

Видео лучших моментов матча Сакраменто – Портленд

Сам матч показался достаточно напряженным. И определить победителя команды сумели только в овертайме. Там победу праздновали игроки Сакраменто со счетом 121:118.