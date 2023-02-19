Первая ракетка Украины выбил россиянина и прошел на дебютный турнир ATP в Дохе

Алексей Крутых смог пройти квалификацию на соревнование в Катаре, преодолев спортсмена из РФ. Это будут первые выступления киевлянина в основной сетке турнира ATP Tour.

В понедельник, 20 февраля, стартует теннисный турнир категории ATP250 в катарской Дохе, пишет 24 канал. Участие в нем примут 28 спортсменов, в том числе и один украинец.

По теме Украинец Сачко не пожал руку сопернику из России: россиянин сделал вид "дурного" - видео

Алексей Крутых успешно прошел квалификацию. В полуфинале теннисист из Киева преодолел итальянца Маттео Арнальди (6:2/6:4). А в решающем сражении за выход в основную сетку ему противостоял спортсмен без страны Павел Котов.

Первый сет Крутых почти без шансов проиграл (1:6), но во втором и третьем ему удалось одержать уверенные победы – по 6:3. После поединка украинец демонстративно проигнорировал соперника из страны-террориста, не пожав ему руку.

Победа над Котовым позволила первой ракетке Украины попасть в 1/16 финала Doha Open. Там киевлянин 20 февраля сыграет против пятой ракетки Великобритании Лайема Броуди. Начало – не раньше 16:30.

Читайте также Четыре украинки сыграют на топ-турнире в Дубае, будет бой с россиянкой: расписание матчей

Для Алексея это будет первый матч в основной сетке турнира ATP Tour. В январе украинец дебютировал на соревнованиях Grand Slam, проиграв в первом круге Australian Open Диего Шварцману. Победа над Броуди выведет Крутых на еще одного соперника из России – Даниила Медведева.