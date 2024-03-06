Замена для Цыганкова: к Жироне может присоединиться земляк Залужного

Бронзовый призер чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд Алексей Кащук летом может сменить чемпионат. Талантливым вингером активно интересуются испанские клубы.

Донецкий Шахтер в своей трансферной политике вернулся к бразильскому вектору. Поэтому воспитанникам академии "горняков" приходится подыскивать себе новые клубы.

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Выгодный вариант для Жироны

Форвард Шахтера Богдан Вьюнник перебрался в польскую Лехию, где присоединился к многочисленному украинскому легиону. А вингер Алексей Кащук летом может оказаться в Испании.

По информации источника, 23-летний футболист с недавних пор сотрудничает с бывшим совладельцем Карпат Олегом Смалийчуком. Сейчас он занимается трудоустройством Кащука.

Летом у Алексея завершается контракт с Шахтером, а потому новому клубу останется заплатить только компенсацию за подготовку игрока. Смалийчук предложил Кащука нескольким испанским клубам, в том числе Жироне. Вполне вероятно, что летом клуб покинет Виктор Цыганков, которым интересуются европейские гранды, а потому опция с реактивным вингером выглядит очень перспективной.

Отметим, что зимой Кащуком активно интересовалась Мальорка, но "островитяне" не захотели платить за трансфер игрока, у которого летом завершается контракт.

Чемпион мира и призер Евро-2023