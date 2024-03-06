Замена для Цыганкова: к Жироне может присоединиться земляк Залужного
Источник:Футбол 24
Бронзовый призер чемпионата Европы-2023 среди молодежных команд Алексей Кащук летом может сменить чемпионат. Талантливым вингером активно интересуются испанские клубы.
Донецкий Шахтер в своей трансферной политике вернулся к бразильскому вектору. Поэтому воспитанникам академии "горняков" приходится подыскивать себе новые клубы.
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Выгодный вариант для Жироны
Форвард Шахтера Богдан Вьюнник перебрался в польскую Лехию, где присоединился к многочисленному украинскому легиону. А вингер Алексей Кащук летом может оказаться в Испании.
По информации источника, 23-летний футболист с недавних пор сотрудничает с бывшим совладельцем Карпат Олегом Смалийчуком. Сейчас он занимается трудоустройством Кащука.
Летом у Алексея завершается контракт с Шахтером, а потому новому клубу останется заплатить только компенсацию за подготовку игрока. Смалийчук предложил Кащука нескольким испанским клубам, в том числе Жироне. Вполне вероятно, что летом клуб покинет Виктор Цыганков, которым интересуются европейские гранды, а потому опция с реактивным вингером выглядит очень перспективной.
Отметим, что зимой Кащуком активно интересовалась Мальорка, но "островитяне" не захотели платить за трансфер игрока, у которого летом завершается контракт.
Чемпион мира и призер Евро-2023
- Алексей Кащук родился 29 июня 2000 года в Звягеле и является земляком бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Кащук – воспитанник академии Шахтера. В сезоне 2014/15 был лучшим бомбардиром команды "горняков" U-16, забив 23 мяча в 21 матче.
- На арендных началах играл за Мариуполь и азербайджанский Сабах.
- В составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира, а вместе с командой Ротаня бронзовым призером молодежного чемпионата Европы 2023.
- В сезоне 2023/24 Кащук сыграл за Шахтер 12 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 ассист. В весенней части чемпионата даже не попадал в заявку команды Пушича.
- Контракт Кащука с Шахтером завершается 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость вингера составляет 2,5 миллиона евро.