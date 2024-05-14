Инициатива Шовковского: Динамо хочет усилиться лидером Днепра-1

Киевское Динамо ищет усиление на следующий сезон. В список интересов команды Александра Шовковского попал вингер Днепра-1 Алексей Гуцуляк.

Полузащитник Днепра-1 Алексей Гуцуляк входит в сферу интересов киевского Динамо. В трансфере лично заинтересован главный тренер команды Александр Шовковский.

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Динамо может подписать для Шовковского звездного вингера

По информации источника, Шовковский хочет иметь ротацию и глубину на флангах, особенно на правом. Алексей Гуцуляк идеально вписывается в модель игры рулевого киевлян.

Гуцуляк с большой вероятностью летом покинет Днепр-1. Он имеет несколько вариантов продолжения карьеры, но еще не определился со своим будущим.

Контракт Алексея Гуцуляка с клубом действует еще один сезон. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел за Днепр-1 23 матча, в которых забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

В текущем сезоне чемпионата УПЛ киевское Динамо досрочно стало вице-чемпионом Украины. В следующей кампании команда Александра Шовковского представит Украину в Лиге чемпионов, где начнет борьбу с квалификации.