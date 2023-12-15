Украинский лев в Лондоне: Арсенал драйвовым видео поздравил Зинченко с днем рождения

В пятницу, 15 декабря, в лондонской семье Арсенал праздничное событие. В этот день свое 27-летие отмечает левый защитник из Украины Александр Зинченко.

Ко дню рождения Александра Зинченко пресс-служба лондонского гранда подготовила специальное видео, которым поздравила украинца с праздником. В ролике собраны все лучшие моменты за участие левого защитника в футболке "канониров".

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Новый год в жизни Зинченко

Здесь Арсенал вспомнил ассистов украинца и его недавний гол в акробатическом стиле. Также в видео можно увидеть эффектные действия Зинченко, которого в лондонском клубе мыло называют "Зинни". Ну как здесь без эмоций украинского футболиста, проявляющего их во время поединков.

В команде Александра даже называют ментальным лидером, который ободряет коллектив в отрицательные моменты.

Арсенал поздравил Зинченко с днем рождения: смотрите видео

Отметим, что Арсенал с Зинченко после 16 туров занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ-2023/2024, набрав уже 36 баллов. А это всего на один пункт меньше, чем у нового лидера сезона Ливерпуля.

В 2023 году команда Микеля Артеты сыграет еще 4 поединка. Ближайший из них намечен на 17 декабря, когда "канониры" будут принимать Брайтон (начало в 16:00).

Лондонская карьера Александра Зинченко