Украинский лев в Лондоне: Арсенал драйвовым видео поздравил Зинченко с днем рождения
Источник:инстаграмм Арсенала
В пятницу, 15 декабря, в лондонской семье Арсенал праздничное событие. В этот день свое 27-летие отмечает левый защитник из Украины Александр Зинченко.
Ко дню рождения Александра Зинченко пресс-служба лондонского гранда подготовила специальное видео, которым поздравила украинца с праздником. В ролике собраны все лучшие моменты за участие левого защитника в футболке "канониров".
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Новый год в жизни Зинченко
Здесь Арсенал вспомнил ассистов украинца и его недавний гол в акробатическом стиле. Также в видео можно увидеть эффектные действия Зинченко, которого в лондонском клубе мыло называют "Зинни". Ну как здесь без эмоций украинского футболиста, проявляющего их во время поединков.
В команде Александра даже называют ментальным лидером, который ободряет коллектив в отрицательные моменты.
Арсенал поздравил Зинченко с днем рождения: смотрите видео
Отметим, что Арсенал с Зинченко после 16 туров занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ-2023/2024, набрав уже 36 баллов. А это всего на один пункт меньше, чем у нового лидера сезона Ливерпуля.
В 2023 году команда Микеля Артеты сыграет еще 4 поединка. Ближайший из них намечен на 17 декабря, когда "канониры" будут принимать Брайтон (начало в 16:00).
Лондонская карьера Александра Зинченко
- В июле 2022 года Зинченко подписал контракт с Арсеналом, перейдя из МанСити.
- Контракт Александра с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026 года.
- С момента перехода украинец провел в футболке 54 поединка, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Также заработал 8 желтых карточек.