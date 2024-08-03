"Меня не мотивирует кэш": Усику предлагали отказаться от украинского гражданства

Бывший абсолют мира в супертяжелом весе Александр Усик мог выступать на соревнованиях под чужим флагом. Боксеру предлагали солидные контракты за отказ от украинского паспорта.

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что регулярно получал предложения сменить гражданство. Несмотря на все попытки украинский чемпион не изменил Родине.

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Усик: предлагали немаленький кэш

Во время интервью Усик отметил, что ему предлагали большие деньги за то, чтобы он отказался от украинского гражданства.

Мне предлагали крутые контракты выступления за другие страны, предлагали немаленький кэш за то, чтобы я представлял другие страны. Меня не мотивирует кэш. Меня мотивирует моя семья и моя команда, которая у меня есть,

– рассказал Усик.

Чемпион мира отметил, что сопротивление украинского народа оккупантам с Востока мотивирует его на соревнованиях.

"Меня мотивирует мой народ, который, вопреки на такие страдания, продолжает улыбаться и радоваться сегодняшнему солнцу. Это невероятно, это нельзя передать словами. Я сейчас говорю некоторыми эмоциональными, может, словами, но это не может человек понимать, если он этого не почувствовал", – сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик родился в украинском Симферополе. После российской оккупации Крыма в 2014 году Усик еще некоторое время жил на полуострове. Однако впоследствии вынужден покинуть родной дом. Боксер при каждом удобном случае напоминает, что "Крым – это Украина".