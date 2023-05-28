ЛЧ уже на носу: Заря одолела Александрию и оказалась в шаге от самого престижного турнира - видео

Луганский коллектив ведет активную борьбу за "серебряную" строчку УПЛ. Всё решится в последнем туре.

Александрия – Заря 0:2

Голы: Русин, 9, Булеца, 24

Александрия и Заря провели встречу в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышел луганский клуб. "Бело-черные" серьезно претендуют на Лигу чемпионов, пишет 24 канал.

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Еврокубковые мелодрамы

В параллельном матче донецкий Шахтер разгромил Днепр-1 (3:0), чем обеспечил себе чемпионство Украины, а также всколыхнул шансы "спортклубовцев" на Лигу чемпионов. В матче кипели эмоции, поскольку в конце встречи между командами произошла массовая драка. Заря в свою очередь шансом воспользовалась, а то Александрия рискует потерять еврокубковое место.

Луганский коллектив решил закрыть все вопросы по матчу еще в первом тайме, практически в его дебюте. На 9-й минуте матча Назарий Русин прекрасным ударом из-за пределов штрафной соперника поразил дальнюю девятку ворот Александрии, а уже на 24-й минуте тот же Русин ассистировал Сергею Булеце, который уже из пределов штрафной "горожан" поразил противоположный. верхний угол ворот оппонента, 0:2.

Интересно то, что единственные два удара в створ в первом тайме стали результативными, да еще и решили судьбу всего поединка. Во второй половине встречи Александрия изрядно активизировалась, перехватив инициативу матча, однако самосозданный перевес не смог принести подопечным Руслана Ротаня никакого преимущества, а потому Александрия в данном матче уступила.

Таким образом, Заря остается на третьей строчке УПЛ, однако сравнивается по количеству очков с Днепром-1 (у обоих по 64 балла). "Спортклубовцы" находятся выше в турнирной таблице, поскольку у них лучшая разница очных встреч с "бело-черными" (Одна победа на счету Зари - 2:1, однако Днепр-1 в первом круге торжествовал с цифрами 3:0 на табло). В последнем туре "бело-черные" встретятся с Минаем, а "спортклубовцы" – с Кривбассом, где и решится судьба команд.

Александрия сейчас держит все в своих руках. "Городяне" все еще находятся на 5-й строчке турнирной таблицы (43 очка в активе), однако им в спину дышит Ворскла (39 баллов), имеющая еще матч в запасе. Александрию еще ждет поединок с Рухом, а "зелено-белых" матче против Колоса и Шахтера, который будет не менее мотивирован, поскольку в финальном матче они захотят подойти к награждению в роли победителей.

Видеообзор матча: