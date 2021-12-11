Александрия забила гол в ворота Шахтера и вышла вперед: видео взятия ворот
11 декабря 2021 , 15:46Читати новину українською
Источник:24 канал
Александрии удалось открыть счет в матче против Шахтера благодаря голу во втором тайме. Забил Кожушко.
Гол джокера
Первый матч между Александрией и Шахтером закончился вничью 0:0. После перерыва на поле вышел Кожушко, который заменил Одарюка.
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И именно Кожушко открыл счет в этом матче. Третьяков навесил с правого фланга, а Кожушко в падении головой отправил мяч в дальний угол ворот.
Стоит отметить, что игрок был без опеки в штрафной, поэтому имел достаточно времени, чтобы прицельно пробить.
Видео голый Кожушко