Вселился Шмейхель: голкипер Ворсклы U-19 забил эффектный гол в ворота Александрии - видео

В юношеском первенстве Украины по футболу состоялся интересный матч, в котором Александрия принимала Ворсклу. В поединке болельщики увидели гол голкипера гостей, нереализованные пенальти и два удаления.

Обе команды забили по одному голу во втором тайме. Сначала Александрия благодаря усилиям Базаева размочила нули на табло, а уже в компенсированное к матчу время был забит редкий гол от вратаря Ворсклы.

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Редкий гол голкипера

Дмитрий Ященко подбежал в штрафную хозяев перед исполнением углового и сделал это не зря. "Пожар" в штрафной Александрии привел к взятию ворот. Мяч отскочил к голкиперу ворсклян, который ударом головой перевел его в сетку ворот хозяев. Ященко сделал счет равным 1:1 и спас команде одно очко.

Радости Ященко и его партнеров по команде не было предела. Все футболисты Ворсклы набросились на своего забивного голкипера. чтобы поздравить с голом.

Видео гола голкипера Ворсклы

Отметим, что матч так и закончился мировым 1:1. А в поединке фанаты увидели два нереализованных пенальти от Ворсклы. С 11 метров не смогли забить Галас и Сердюк, а также два изъятия.

Александрия с 34 очками идет на близ тройки лидеров юношеского первенства – 4 место. Ворскла занимает 6-ю позицию, имея в своем наследии 27 баллов.