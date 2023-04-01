Обидві команди забили по одному голу у другому таймі. Спершу Олександрія завдяки зусиллям Базаєва розмочила нулі на табло, а вже у компенсований до матчу час був забитий рідкісний гол від воротаря Ворскли.

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Рідкісний гол голкіпера

Дмитро Ященко підбіг у штрафний майданчик господарів перед виконанням кутового та зробив це не дарма. "Пожежа" у штрафному Олександрії привела до взяття воріт. М'яч відскочив до голкіпера ворсклян, який ударом головою перевів його у сітку воріт господарів. Ященко зробив рахунок рівним 1:1 та врятував для команди одне очко.

Радості Ященка та його партнерів по команді не було меж. Усі футболісти Ворскли накинулись на свого забивного голкіпера. аби привітати з голом.

Відео голу голкіпера Ворскли

Відзначимо, що матч так і закінчився мировою 1:1. А у поєдинку фанати побачили два нереалізовані пенальті від Ворскли. З 11 метрів не змогли забити Галас та Сердюк, а також два вилучення.

Олександрія з 34 очками йде на поблизу трійки лідерів юнацької першості – 4-те місце. Ворскла посідає 6-ту позицію, маючи у своєму доробку 27 балів.