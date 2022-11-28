Александрия в большинстве не сумела обыграть Рух: команда Кучука спаслась благодаря пенальти

В понедельник, 28 ноября, состоялись два заключительных поединка 15-го тура УПЛ. В одном из них Александрия и Рух расписали результативную ничью.

Александрия – Рух 1:1

Голы: Мирошниченко, 79 – Карабин, 88 (пен.)

Удаление: Климчук, 59 (две желтые)

Первый тайм матча в Александрии запомнился не столько количеством моментов, сколько бескомпромиссной борьбой. Такое напряжение поединка воплотилось в травмы футболистов обеих команд. Еще в первой 45-минутке поле покинули Артем Шулянский и Максим Третьяков (оба Александрия), а также игрок Руха Остап Притула.

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На 58-й минуте матча львовяне остались в меньшинстве. Нападающий Руха Юрий Климчук сфолил на Бабогло и получил второй горчичник от арбитра.

Хозяева поля воспользовались численным преимуществом на 79-й минуте поединка. После розыгрыша свободного удара Рыбалка отдал пас на Мирошниченко и защитник Александрии мощным ударом вывел свою команду вперед.

Когда игра близилась к завершению, гости сумели заработать пенальти. Демченко нарушил правила против Ярослава Карабина, вышедшего на замену во втором тайме. Сам потерпевший выполнил приговор судьи. Кстати, этот гол стал первым для 20-летнего нападающего Руха в УПЛ.

На последних минутах матча страсти достигли своего апогея. Арбитру пришлось успокаивать соперников желтыми карточками. В итоге матч завершился вничью 1:1.

Александрия – Рух 1:1

Голы: Мирошниченко, 79 – Карабин, 88 (пен.)

Удаление: Климчук, 59 (две желтые)

Александрия: Горох – Бабогло, Третьяков (Кобзарь, 41), Ковалец (Волошин, 84), Мирошниченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянский (Авагимян, 15), Демченко, Цуриков, Рыбалка.

Рух: Ледвий – Китела, Довгий, Мысик, Слюбик, Сапуга, Притула (Пидгурский, 27) Таллес (Карабин, 74), Альваренга, Соломон (Рунич, 67), Климчук.

Видеообзор матча Александрия – Рух

Александрия набрала 24 очка в 14 матчах и уходит на зимний перерыв на 5 месте. Рух заработал 13 баллов и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.