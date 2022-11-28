Олександрія – Рух 1:1

Голи: Мірошніченко, 79 – Карабін, 88 (пен.)

Вилучення: Климчук, 59 (дві жовті)

Перший тайм матчу в Олександрії запам'ятався не стільки кількістю моментів, як безкомпромісною боротьбою. Така напруга поєдинку втілилися у травми футболістів обох команд. Ще у першій 45-хвилинці поле залишили Артем Шулянський та Максим Третьяков (обидва Олександрія), а також гравець Руха Остап Притула.

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На 58-й хвилині матчу львів'яни залишилися у меншості. Нападник Руха Юрій Климчук сфолив на Бабогло і отримав другий гірчичник від арбітра.

Господарі поля скористалися чисельною перевагою на 79-й хвилині поєдинку. Після розіграшу вільного удару Рибалка віддав пас на Мірошніченка і захисник Олександрії потужним ударом вивів свою команду вперед.

Коли гра наближалася до завершення, гості зуміли заробити пенальті. Демченко порушив правила проти Ярослава Карабіна, який вийшов на заміну в другому таймі. Сам потерпілий виконав вирок судді. До речі, цей гол став першим для 20-річного нападника Руха в УПЛ.

На останніх хвилинах матчу пристрасті досягли свого апогею. Арбітру довелося заспокоювати суперників жовтими картками. У підсумку матч завершився внічию 1:1.

Олександрія – Рух 1:1

Голи: Мірошніченко, 79 – Карабін, 88 (пен.)

Вилучення: Климчук, 59 (дві жовті)

Олександрія: Горох – Бабогло, Третьяков (Кобзар, 41), Ковалець (Волошин, 84), Мірошніченко, Дячук, Кожушко (Скорко, 84), Шулянський (Авагімян, 15), Демченко, Цуріков, Рибалка.

Рух: Ледвій – Кітелла, Довгий, Мисик, Слюбик, Сапуга, Притула (Підгурський, 27) Таллес (Карабін, 74), Альваренга, Соломон (Руніч, 67), Климчук.

Відеоогляд матчу Олександрія – Рух

Александрія набрала 24 очка в 14 матчах і йде на зимову перерву на 5 місці. Рух заробив 13 балів і розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці.