Невероятный камбэк Александрии: Шахтер теряет очки в матче против подопечных Ротаня

В субботу, 24 августа, начались матчи 4-го тура УПЛ. В стартовом поединке встретились Александрия и Шахтер.

Александрия – Шахтер 4:3

Голы: Филиппов, 37, 48 (П), 57, Калюжный, 41 – Шабанов, 16 (автогол), Крыскив (25), Педриньо, 90+5

На День независимости Украины пришелся и начало 4-го тура чемпионата Украины. Шахтер и Александрия соревновались за первое место в турнирной таблице УПЛ, пишет 24 канал.

Неожиданный ход Александрии

"Горняки" довольно активно начали противостояние и пытались атаковать подопечных Ротаня по максимуму.

Уже на 16-й минуте Шахтер открыл счет в матче. Азаров совершил навесную передачу с левого фланга, а Шабанов пробил по собственным воротам.

Впоследствии "горняки" уже удвоили преимущество. Бондаренко отдал пас с правого фланга и Крыскив отправил мяч прямо в ворота Александрии.

После этого Шахтер несколько раз ошибся и в один момент подопечные Ротаня удачно этим воспользовались. На 37-й минуте Азаров в обороне отдал пас назад, который перехватил Филиппов и забил мяч в пустые ворота.

На 41-й минуте Александрия сравнял счет. Беззера отдал передачу на Калюжного и тот забил гол-конфетку, попав точно в "девятку".

Окончательный разгром "горняков"

Начало второго тайма оказалось неудачным для Шахтера. На 47-й минуте после прострела Шулянского, мяч попал в руку Бондарю, поэтому арбитр назначил пенальти, которое реализовал Филиппов. Александрия впервые повела в счете.

На 57-й минуте подопечные Ротаня забили еще один феерический гол. Филиппов с центра поля выстрелил прямо в створ и оформил хет-трик в матче. Счет стал 4:2 в пользу Александрии.

На 66-й минуте был очень опасный момент у ворот Шахтера. Кравченко издали прострелил в ворота и казалось бы, что мяч пересек линию, однако гол не был засчитан. Шабанов пытался добить с близка, но Ризнык спас "горняков".

После этого команды обменивались моментами, а на 5-й минуте дополнительного времени Педриньо с правого фланга пробил в "девятку". Несмотря на гол на последних минутах, счет в матче остался в пользу Александрии.

Видеообзор матча Александрия – Шахтер

Отметим, что матч Динамо – Ворскла, который должен был состояться также 24 августа был перенесен.