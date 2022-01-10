Александрия официально представила новичков: среди них футболисты Динамо и Шахтера

В понедельник, 10 января, футбольный клуб украинской Премьер-лиги Александрия представил пятерых новичков. "Горожане" начали мощную трансферную кампанию.

Игроками команды Юрия Гуры стали: Артур Авагимян, Богдан Билошевский, Денис Костишин, Владислав Калитвинцев и Валерий Бондаренко.

К слову Дженоа может уволить Шевченко: какова вероятность такого развития событий

24-летний Авагимян подписал соглашение до 30 июня 2025 года. Последние 2,5 сезона он выступал за одесский Черноморец.

21-летний Билошевский арендован у киевского Динамо до 30 июня 2023 года. Он выступал за Черноморец в первой части сезона.

24-летний Костишин подписал контракт до 31 мая 2024 года. Раньше он играл за ковалевский Колос.

27-летний Бондаренко арендован у донецкого Шахтера до 30 июня 2023 года. В осенней части сезона защитник выступал за полтавскую Ворсклу.

Условия контракта с 29-летним Калитвинцевым, который с 2019 года играл за черниговскую Десну, не сообщаются.

Новички Александрии / ФК Александрия

На зимний перерыв Александрия ушла на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.