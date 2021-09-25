Александрия на последних минутах вырвала победу у Мариуполя: видео

Александрия и Мариуполь встретились 25 сентября в рамках 9 тура УПЛ. Поединок на поле Александрии завершился драматичной победой хозяев.

Александрия – Мариуполь 2:1

Голы: Третьяков, 35 (п), Кожушко, 86 – Спировски, 25

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Александрия на правах фаворита лучше вошла в матч. Подопечные Юрия Гуры опасно подходили к воротам соперника, однако никак не смогли создать настоящую угрозу.

Зато Мариуполь свои моменты использовал почти со стопроцентной реализацией. Сначала на 23 минуте мяч едва не побывал в воротах Александрии после удара Кащука.

Чемпион мира 2019 года подобрал мяч после того, как тот перелетел защитников соперника. Алексей пробил издали, но хозяев спасла штанга.

В следующем моменте Мариуполь все же отметился голом. "Азовцы" заработали штрафной удар: Мишньов пробил в перекладину, после чего новичок Мариуполя Спировски добил мяч в пустые ворота.

Видео гола Спировского

Преимущество Мариуполя держалось только 10 минут. Александрии удалось заработать достаточно странный пенальти после падения Ковальца. Удар с отметки четко выполнил Третьяков – 1:1.

Видео гола Третьякова

Драматическая победа Александрии

Второй тайм также прошел при доминировании Александрии. Команда Гуры имела две прекрасные возможности отличиться. Сначала опасный удар Калюжного под перекладину парировал голкипер Кудрик.

Также вратарь Мариуполя Кудрик сумел отбить мяч после того, как Одярюк "расстреливал" его с близкого расстояния.

"Азовцы" ответили ударом Кулакова в крестовину, после чего Стасюк чудом не переправил мяч в пустые ворота соперника.

Александрия сумела вырвать победу в конце поединка. Мариуполь неудачно вышел из обороны, в результате чего Мирошниченко перехватил мяч и отдал пас на Ковальца.

Лидер Александрии красивой передачей нашел в штрафной Кожушко, который прошил Кудрика!

Благодаря победе Александрия набрала 17 очков и занимает 4 место. Мариуполь с 4 очками предпоследний.