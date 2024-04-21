Наказали за детские ошибки: ЛНЗ одержал волевую победу над Александрией

Команда Руслана Ротаня не смогла обыграть новичка УПЛ черкасский ЛНЗ. Александрия потеряла важные очки из-за грубых ошибок в защите.

Александрия – ЛНЗ 1:2

Голы: Копина, 16 – Наумец, 45+1, Эйнел, 82

В последних четырех матчах Александрия потерпела два поражения, не одержав ни одной победы. Зато ЛНЗ в прошлом туре минимально победил Верес (1:0), пишет 24 Канал.

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Беспомощная защита Александрии

В дебюте матча подопечные Руслана Ротаня вышли вперед. После розыгрыша углового возня в штрафной площади завершилась точным ударом Копины.

ЛНЗ отыгрался в компенсированное к первому тайму время. Грубой ошибкой португальца Кампоса воспользовался Хобленко, который вывел один на один с голкипером Наумца. Вингер сполна воспользовался своим шансом.

На этом парад ошибок игроков Александрии не завершился. За восемь минут до конца матча бразилец "горожан" Беззера выполнил неудачную передачу на голкипера, которую перехватил хавбек ЛНЗ Эйнел. Легионер из Кабо-Верде хладнокровно пробил мимо опытного Никиты Шевченко.

В оставшееся время хозяева поля не сумели исправить положение. Матч завершился поражением Александрии со счетом 1:2.

Турнирное положение команд

Александрия не побеждает пять матчей подряд. Поражение усложнило турнирную ситуацию команды Ротаня. Всего пять очков отдаляют "горожан" от зоны переходных матчей.

Черкасский ЛНЗ благодаря победе в Александрии поднялся с 9 на 7 строчку. У команды Олега Дулуба 32 очка в 25 матчах.

Видеообзор матча Александрия – ЛНЗ