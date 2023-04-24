Вернулись к традиционному результату: Александрия сыграла в ничью с Ингульцем – видеообзор

Подопечные Руслана Ротаня снова решили расписать мировую со своим соперником. Ингулец же к компромиссам не привык.

Александрия – Ингулец 0:0

Александрия и Ингулец провели встречу в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой команды сильнее определить не смогли. "Городяне" еще не проиграли за Руслана Ротаня, однако и выиграли только один раз, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Довбик продолжает "охоту" за голевым рекордом в истории УПЛ: осталось 6 мячей

Так будто нет мотивации

Самый дипломатический клуб УПЛ Александрия снова сбилась да "заводских настроек", седьмой из восьми матчей сыграв в ничью под руководством нового тренера. Ингулец такое развитие событий шокировало, поскольку "казаки" не привыкли расписывать мировую со своим соперником. Клуб с Петровым действует радикально – либо победа, либо поражение.

Первый тайм команды выдали максимально пассивный, поскольку ни жажды победы, ни положительного результаты коллективы не продемонстрировали. К тому же и так медленный темп игры сбила воздушная тревога, приостановившая поединок еще в первом тайме. Но вот после возобновления встречи ситуация на поле не изменилась.

Во втором тайме коллективы немного больше активизировались, однако снова без кардинальных изменений. Александрия, которая под руководством Ротаня играет не так агрессивно, как при Гуре, выдала короткий опасный для Ингульца отрезок матча. Однако горожанам чего-то не хватило, чтобы отличиться в ворота "казаков", возможно, как раз того же огня в глазах.

Таким образом, благодаря скучному поединку Александрия берет свой очередной балл и остается на 5-м еврокубковом месте УПЛ (34 очка в активе), опережая 6-ю строчку на 4 балла и еще имея матч в активе. Ингулец, не претендующий на еврокубки, и, скорее всего, останется в безопасной зоне чемпионата, занял 9-ю строчку турнирной таблицы (26 очков в активе).

Видеообзор матча Александрия – Ингулец: