Гол Довбика не помог Днепру-1 одержать победу над командой наставника сборной Украины – видео

Лидер чемпионата Украины Днепр-1 на выезде сыграл против Александрии. Подопечные Александра Кучера не сумели удержать победу в матче с командой Руслана Ротаня.

Александрия – Днепр-1 2:2

Голы: Мустафаев, 30, 88 – Бланко, 23, Довбик, 58

Главная ударная сила днепрян Артем Довбик оправился от повреждения и вышел в стартовом составе на матч против Александрии, пишет 24 канал. Руслан Ротань по сравнению с предыдущим матчем против Металлиста 1925 (3:3) поставил в воротах опытного Никиту Шевченко, сменившего Валентина Гороха.

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Голевая перестрелка

Гости с первых минут матча оказали давление на ворота Александрии. И уже на 23-й минуте матча аргентинец Бланко с помощью рикошета отправил мяч в сетку ворот соперника.

Впрочем, подопечные Ротаня сумели быстро восстановить паритет. Эмиль Мустаффаев красиво забил гол в дальний угол ворот – 1:1.

Концовка первого тайма прошла под диктовку игроков Александрии, которые могли наказать бразильского голкипера Днепра-1 за авантюрные проделки.

На 53-й минуте воздушная тревога заставила участников встречи уйти в бомбоубежище. Игра возобновилась через час. Одна из первых атак днепрян привела к голу. Довбик выбежал один на один с Шевченко и огорчил команду главного тренера сборной Украины.

Однако подопечные Кучера не сумели удержать победу. В конце матча все тот же Мустафаев вторично отличился в ворота Валефа и спас Ротаня от поражения.

Видеообзор матча Александрия – Днепр-1