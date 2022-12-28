Юные призеры: Меркушина и Мандзин завоевали медали в юниорской Рождественской гонке

Александра Меркушина и Виталий Мадзин достойно выступили на юниорской Рождественской гонке. Украинцам удалось завоевать бронзовые медали.

Соревнования Talent Team Challenge, открывавшие биатлонный вечер, выиграл норвежский дуэт Марен Баккен и Мартина Улдаля. Второе место завоевали чешские биатлонисты Тереза Воборникова и Йонас Маречек.

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Рождественская гонка – это шоу-гонка, которая с 2002 года ежегодно проводится в Германии. Она не имеет никакого отношения к Кубку мира и IBU, потому что это коммерческий старт. В этом году гонка снова вернулась в Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арену". Прошедшие два розыгрыша проходили в Рупольдинге без зрителей из-за пандемии коронавируса. Соревнования проходят в два этапа: масстарт и преследование. Сформировавшиеся после масстарта отставания перед преследованием сокращаются вдвое. Победитель преследования – победитель всей гонки.

Напомним, что в главном событии ежегодной Рождественской гонки выступят Юлия Джима и Антон Дудченко. Массовый старт среди элитных спортсменов намечен на 19:15, гонка преследования начнется в 20:30.