Украинская теннисистка возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга
Источник:Большой теннис Украины
После трехлетнего перерыва, связанного со страшной болезнью, возобновила профессиональную карьеру Александра Корашвили. Украинка примет участие в квалификации турнира ITF W40 в Грузии.
В мае 2020 года у Александры Корашвили диагностировали миелодиспластический синдром (МДС) с миелофиброзом. Украинская теннисистка перенесла сложную операцию по трансплантации костного мозга. После продолжительного лечения спортсменка сумела восстановиться и вернуться на теннисный корт.
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27-летняя украинская теннисистка заявлена на профессиональный турнир ITF W40, который пройдет в столице Грузии Тбилиси. Александра начнет соревнование 30 апреля в полуфинале квалификации матчем против Анамарии Курцикашвили из Грузии (WTA 1270).
Теннисная карьера Корашвили
- Для Александры Корашвили пиковым рейтингом было 414 место в одиночном рейтинге WTA в 2016 году. В парной квалификации занимала 202 позицию в 2015 году.
- В активе украинки 3 титула в одиночке и 14 парных трофеев ITF.
- Корашвили дебютировала в WTA Tour на Baku Cup 2012 года.
- В 2013 году украинка играла в финале парного юниорского турнира Australian Open в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии.
- Весной 2020 Александра стала выпускницей Университета Оклахомы, за который играла в теннисном студенческом чемпионате.