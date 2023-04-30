Украинская теннисистка возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга

После трехлетнего перерыва, связанного со страшной болезнью, возобновила профессиональную карьеру Александра Корашвили. Украинка примет участие в квалификации турнира ITF W40 в Грузии.

В мае 2020 года у Александры Корашвили диагностировали миелодиспластический синдром (МДС) с миелофиброзом. Украинская теннисистка перенесла сложную операцию по трансплантации костного мозга. После продолжительного лечения спортсменка сумела восстановиться и вернуться на теннисный корт.

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27-летняя украинская теннисистка заявлена на профессиональный турнир ITF W40, который пройдет в столице Грузии Тбилиси. Александра начнет соревнование 30 апреля в полуфинале квалификации матчем против Анамарии Курцикашвили из Грузии (WTA 1270).

Теннисная карьера Корашвили