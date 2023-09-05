Не гордится своей историей: немецкий теннисист приостановил матч из-за возгласа известной фразы Гитлера

Александр Зверев решил не давать места в спорте нацистским лозунгам. Отец спортсмена – бывший российский теннисист Александр Зверев.

Александр Зверев приостановил свой матч всерьез то, что фанат воскликнул самую известную фразу Гитлера. Немецкий теннисист убежден, что не мог поступить по-другому.

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Не уважение со стороны болельщика

Александр Зверев провел поединок против итальянца Янника Синнера в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США, в котором одержал победу 3:2 (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). Но вот встреча теннисистов запомнилась не только "огнем" на корте, но и поступком немецкого спортсмена. Дело в том, что в середине четвертого сета, перед подачей Зверева, болельщик решил взбодрить атлета и выкрикнул ему "Deutschland über alles" (Германия больше всего), что раньше было первым предложением немецкого гимна.

Александр сразу же отреагировал на это и бросился к судье, сказав: "Он воскликнул самую известную фразу Гитлера, это недопустимо". Арбитр встречи, в свою очередь, сначала попросил фанатов уважать находящихся на корте игроков. Впоследствии, когда эмоционального болельщика, прибегшего к фашистскому возгласу, идентифицировали, охрана заставила его покинуть матч. Также стоит отметить, что в Германии штрафуют публично использующих нацистскую символику или фразы.

Этот фанат сидел в одном из первых рядов, думаю, что многие слышали его возгласы. Если бы я не отреагировал, это было бы плохо с моей стороны. Зритель начал петь гимн Гитлера "Германия превыше всего", и это было слишком. Я люблю громких болельщиков, мне нравится, когда они эмоциональны. Но я немец и не очень горжусь этой историей,

– сказал Зверев.

Видео эпизода: