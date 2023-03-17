Кризис на фланге сборной: три правых вингера "сине-желтых" не помогут в матче с Англией

Временному наставнику сборной Украины Руслану Ротаню придется хорошо поразмыслить над составом на поединок со сборной Англии. Травмы футболистов осложнили работу Ротаня.

В матче со сборной "трех львов" в рамках отбора к Евро-2024 "сине-желтым" не сможет помочь правый вингер Шахтера Александр Зубков. Также минимум шансов сыграть с англичанами у Андрея Ярмоленко и резервиста Алексея Гуцуляка.

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Вариантов достаточно мало

Александр Зубков не сыграет в футболке сборной Украины в сложном матче, который пройдет 26 марта на Уэмбли, поскольку игрок Шахтера травмировался в поединка против Фейенорда (7:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Вингер "горняков" после борьбы за мяч внезапно почувствовал боль в задней поверхности бедра.

Как тяжело игрок покидал поле, может сигнализировать об участии сухожилия в повреждении, что может продлить срок восстановления. Даже в случае травмы только мышцы, реабилитация продлится минимум 3-4 недели, что делает невозможным его участие в игре с Англией.

Матч скорее всего также пропустит и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Вингер Аль-Айн активно готовится к встрече с "тремя львами", однако шансов успеть восстановиться у лидера "сине-желтых" крайне мало. Игрок из резервного списка сборной Алексей Гуцуляк, который мог бы заменить Ярмоленко и Зубкова на правом фланге, получил травму в игре против Динамо. Футболист Днепра-1 также вылетел на схожий срок как и вингер Шахтера – 3-4 недели.

В обойме Руслана Ротаня из номинальных правых полузащитников остается Виктор Цыганков. Также в заявке сборной Украины есть такие игроки как Александр Караваев и Георгий Судаков, также имеющие опыт игры на фланге атаки.

Резервный список сборной Украины