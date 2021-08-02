Александр Зинченко и Влада Седан стали родителями: первое фото дочери
2 августа 2021 , 11:03Читати новину українською
Источник:инстаграм Александра Зинченко
Футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан 2 августа впервые стали родителями. У пары родилась девочка.
Младенец увидел мир 2 августа 2021 года. Об этом на своей странице в инстаграм сообщил отец – футболист Александр Зинченко.
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Зинченко и Седан стали родителями девочки
Родная, спасибо тебе! Влада Седан, Вы моя жизнь! 01.08.2021,
– написал Зинченко.
Фото также опубликовал брат Влады Седан – Тарас Щеглов.
У футболиста и журналистки родилась девочка / Скриншот со страницы Тараса Щеглова
Что известно о семье Александра Зинченко и Влады Седан
- Пара поженилась 12 марта 2020 года в Лондоне в помещении украинского посольства.
- 24 августа 2020 года они отпраздновали пышную свадьбу в Киеве.
- О беременности Влады Седан стало известно в начале июня 2021 года. Она выложила фото в инстаграм.
- О поле младенца Влады сообщили Александру на стадионе. Для этого ему надо было попасть в один из мячей, который висел на воротах.
- Александр Зинченко с первой попытки попал, после чего на стадионе взорвались салюты розового цвета – пара узнала, что у них будет девочка.