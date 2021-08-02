Александр Зинченко и Влада Седан стали родителями: первое фото дочери

Футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан 2 августа впервые стали родителями. У пары родилась девочка.

Младенец увидел мир 2 августа 2021 года. Об этом на своей странице в инстаграм сообщил отец – футболист Александр Зинченко.

К теме Мальчик или девочка: Влада Седан ярко сообщила Зинченко о том, кого ожидает пара – видео

Зинченко и Седан стали родителями девочки

Родная, спасибо тебе! Влада Седан, Вы моя жизнь! 01.08.2021,

– написал Зинченко.

Фото также опубликовал брат Влады Седан – Тарас Щеглов.



У футболиста и журналистки родилась девочка / Скриншот со страницы Тараса Щеглова

Что известно о семье Александра Зинченко и Влады Седан