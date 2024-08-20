Зинченко остается в Арсенале: лондонцы решили, кто покинет команду

После перехода Рикардо Калафьори из Болоньи в Арсенале возникла проблема. Лондонцам нужно было решить, кто из игроков обороны покинет команду.

В шорт-листе на выход находился левый защитник "канониров" – Александр Зинченко. Причиной этому стало то, что в прошлом сезоне футболист получил травму после которой потерял место в стартовом составе.

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Кто из игроков обороны покинет Арсенал

В составе Арсенала очень много игроков обороны из-за, что "канониры" должны были продать до конца трансферного окна одного из футболистов, чтобы разгрузить позицию левого защитника.

После долгих раздумий Микель Артета решил, кто останется в команде, а кто будет вынужден ее покинуть. Главный тренер лондонского клуба готов отпустить польского защитника – Якуба Кивиора.

В прошлом сезоне 24-летний игрок "канониров" сыграл в 30 матчах, забил 1 гол и отдал три ассиста. Александр Зинченко, несмотря на подписание Калафьори, останется в команде.

Именно украинец в первом туре АПЛ против Вулверхэмптона вышел в стартовом составе.

Следующий матч Арсенал на выезде сыграет против Астон Виллы, где сможет доказать свою готовность Микелю Артети. Дата проведения игры – 24 августа, в 19:30 по киевскому времени.