Выход из тени МанСити: Зинченко попал в символическую сборную первой части сезона АПЛ

Александр Зинченко провел выдающуюся первую часть сезона в футболке Арсенала. Украинец стал одним из трех "канониров", попавших в символическую сборную первой части сезона-2022/2023 в АПЛ.

Александр Зинченко провел отличный предварительный матч против Манчестер Юнайтед. Левый защитник стал лучшим футболистом по итогам победного для Арсенала поединка (3:2). Украинец принял участие в двух голевых атаках "канониров", а лондонские фанаты забросали Зину комплиментами.

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Вишенкой на торте в этой первой части сезона-2022/2023 АПЛ стало попадание Александра в символическую сборную от издания 90min. Компанию в топ-11 Александру Зинченко составили его одноклубники – Габриэль Магальяйнса, Букайо Сака и Мартин Эдегор.

Интересно, что в символическую сборную АПЛ попал только один футболист из бывшего клуба украинского легионера – норвежский нападающий Эрлинг Голланд.

Больше всего у топ-11 лучших представителей Арсенала – 4 футболиста. Также здесь есть игроки Тоттенхэма (1) и МЮ (2) и Ньюкасла (3).

Символическая сборная первой части сезона АПЛ

Вратарь: Ник Поуп (Ньюкасл);

Ник Поуп (Ньюкасл); Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Габриэль Магальяйнс (Арсенал), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал);

Киран Триппьер (Ньюкасл), Габриэль Магальяйнс (Арсенал), Свен Ботман (Ньюкасл), Полузащитники: Букайо Сака (Арсенал), Казэмиро (Манчестер Юнайтед), Мартин Эдегор (Арсенал);

Букайо Сака (Арсенал), Казэмиро (Манчестер Юнайтед), Мартин Эдегор (Арсенал); Нападающие: Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Голланд (Манчестер Сити).

Издание 90min отмечает, что теперь все понимают, почему главный тренер "канониров" Микель Артета так радовался трансферу Зинченко. Александр сразу превратился в ключевого игрока Арсенала. Такую игру украинца называют выходом из МанСити.

В сезоне 2022/2023 Зинченко успел провести в футболке Арсенала 15 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.