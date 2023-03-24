"Даже не хочу вспоминать": Александр Зинченко рассказал о своем отношении к Уфе

Полузащитник сборной Украины поблагодарил бывшего клуба за вклад в его карьеру. Впрочем, игрок Арсенала не хочет думать о стране-террористке.

С первых дней полномасштабной войны в Украине футболист Александр Зинченко активно помогает своей Родине. Игрок Арсенала оказывает немалую финансовую помощь волонтерам, а также постоянно рассказывает о войне в СМИ и соцсетях.

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В свое время, уже после начала войны, Александр выступал в чемпионате России за команду Уфа. Впрочем, сейчас хавбек не хочет говорить об этом клубе и этой стране.

Даже не хочу вспоминать название страны, я просто скажу "страна-террористка". Не хочу говорить об их президенте вообще. Я благодарен Уфе за все, что они сделали для меня. Но после вторжения террористов больше не хочу вспоминать те времена. Честно говоря, ничего не хочу слышать об этой стране. Потому что каждый божий день украинцы умирают из-за них, из-за их бомб. В Украине нет ни одного человека, который бы чего-то не потерял. Эта война коснулась всех нас и с тех пор наше сознание изменилось. Хочу выразить огромную благодарность нашей украинской армии за возможность играть в футбол за Украину, представлять нашу страну на таком уровне. Конечно, все понимают давление. Мы играем за наш герб и нашу страну. Мы все осознаем ответственность,

– заявил Зинченко.

Напомним, что Александр перешел в Уфу в 2015 году, год спустя после нападения России на Украину и аннексии Крыма. В клубе РПЛ полузащитник провел полтора сезона, после чего летом 2016 перебрался в Манчестер Сити.

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Под руководством Пепа Гвардиолы украинец выиграл 10 трофеев, в том числе четыре чемпионства АПЛ. Летом прошлого года Зинченко перешел в Арсенал, где стал игроком основы.

В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забив один гол и отдав два ассиста. Арсенал лидирует в чемпионате Англии, опережая бывший клуб Зинченко МанСити на 8 баллов.