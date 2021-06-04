Вся команда в сборе: Зинченко прибыл в расположение сборной Украины

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины. Вингер прилетел в Харьков, где национальная команда будет готовиться к Евро-2020 под руководством Андрея Шевченко.

Вся команда в сборе

Зинченко – последний, кто должен был приехать на сборы, и теперь "желто-синие" будут тренироваться в полном составе.

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"Я смотрел матч против Северной Ирландии. Видно, что партнеры в тонусе, провели хороший матч, жаль, много не забили. Нас ждет очень серьезный турнир, где перед нами стоят большие задачи", – рассказал Зинченко.

Футболист последним присоединился к национальной команде, так как 29 мая играл в составе Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов с Челси (0:1).

Следующий товарищеский поединок против Кипра сборная Украины проведет 7 июня, после чего начнет подготовку к первому матчу Евро-2020 против сборной Нидерландов.