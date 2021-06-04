Вся команда у зборі
Зінченко – останній, хто повинен був приїхати на збори, і тепер "жовто-сині" будуть тренуватися в повному складі.
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"Я дивився матч проти Північної Ірландії. Видно, що партнери в тонусі, провели хороший матч, шкода, багато не забили. На нас чекає дуже серйозний турнір, де перед нами стоять великі завдання", – розповів Зінченко.
Наступний товариський поєдинок проти Кіпру збірна України проведе 7 червня, після чого – почне підготовку до першого матчу Євро-2020 проти збірної Нідерландів.