"Сами виноваты": Зинченко о провале сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины по футболу завершила выступление на чемпионате Европы 2024 уже после группового раунда. Игрок "сине-желтых" Александр Зинченко прокомментировал неутешительные результаты.

В группе с Румынией, Словакией и Бельгией от сборной Украины все ожидали как минимум выхода в 1/8 финала Евро-2024. Однако завоевать путевку в плей-офф для команды Сергея Реброва оказалось не под силу.

Читайте также Скандал в сборной Украины: лидер команды пошел на конфликт с Ребровым накануне Евро-2024

Зинченко о фиаско на чемпионате Европы

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выступление команды на Евро-2024. По его словам, он и его партнеры по команде сами виноваты в неутешительном итоговом результате.

Очень обидно. Сами виноваты. Спасибо каждому, кто поддерживал на протяжении всего времени и верил до конца,

– написал Зинченко в своем Инстаграме.

Напомним, сборная Украины, набрав четыре очка на групповом раунде, заняла четвертое место в квартете, из-за чего не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Ключевым для "сине-желтых" стало разгромное поражение от Румынии (0:3) в стартовом матче на континентальном форуме. Румыны, словаки и бельгийцы сыграют в 1/8 финала.