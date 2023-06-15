Зинченко откровенно рассказал, в какой стране будет жить после окончания карьеры футболиста

Левый защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко дал откровенное интервью журналисту Пирсу Моргану. Футболист рассказал, где будет жить по окончании карьеры.

Новоиспеченный посол платформы UNITED24 Александр Зинченко всеми своими словами и действиями показывает свое украинское сердце. Футболист "канониров" заверил, что не изменит родной стране ради жизни в другом государстве после окончания профессиональной карьеры.

К теме Никогда не называйте нас братьями, – Зинченко резко объяснил разницу между украинцами и россиянами

Зинченко: Это точно, миллион процентов

Зинченко планирует жить в Украине после того, как повесит бутсы на гвоздь. Отметим, что с 2015 года Александр проживает за границей. Сначала по глупости поиграл за русскую Уфу и признал свою ошибку. Затем переехал выступать в нидерландский ПСВ, а уже долгое время проживает в Англии, где выступал за Мансити, а теперь за Арсенал.

Также футболист рассказал о своей семье, которая отказывается уезжать за границу. Напомним, что Зинченко родом из Радомышля (Житомирская область).

Они не хотят покидать страну. Это их родина. Я тоже по завершении футбольной карьеры буду жить в Украине. Это точно, миллион процентов,

– заверил Зинченко.

К сожалению, война унесла жизни друзей украинского футболиста Арсенала, погибших от вражеских снарядов в собственных домах. Это печальное известие известил сам Александр.

В интервью Пирсу Моргану футболист заявил, что никогда в жизни не пожмет руку человеку из России. Также Зинченко объяснил разницу между украинцами и россиянами, попросив нас не называть братскими народами.

Отметим, что Зинченко недавно посетил Украину, где лично выразил восхищение работой Владимира Зеленского. К сожалению, Александр из-за травмы пропускает июньские матчи нашей сборной.