Переезд в Германию: игрок сборной Украины заинтересовал гранд Бундеслиги

Летнее трансферное окно завершается, а клубный сезон вскоре начнется. Команды активно ищут усиление, немецкий гранд заинтересовался футболистом сборной Украины.

Защитник "канониров" Александр Зинченко попал в сферу интересов мюнхенской Баварии. Игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть Арсенал этим летом.

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Интерес к Зинченко со стороны Баварии

Сообщают о том, что мюнхенская Бавария заинтересована в подписании 27-летнего игрока Арсенала и сборной Украины – Александра Зинченко. Немцам нравится стиль игры защитника, он должен заменить Альфонсо Дэвиса, который перейдет в мадридский Реал.

Этим летом "канониры" подписали защитника Болоньи и сборной Италии – Риккардо Калафиори. Теперь у украинца, который после травмы потерял основное место в составе команды, большая конкуренция на позиции.

Арсенал готов рассмотреть предложения по Александру, чтобы разгрузить позицию левого защитника. "Канониры" хотят получить за Зинченко 45 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня до 2026 года.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за Арсенал 35 матчей, забил 1 гол и отдал два ассиста во всех турнирах. Недавно Александр осуществил свою мечту и открыл ресторан в Киеве.