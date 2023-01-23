Зинченко признали игроком матча Арсенал – МЮ: он стал лучшим по одному из показателей

Украинский футболист Александр Зинченко становится лидером лондонского Арсенала не только в раздевалке, но и на поле. 22 января 2023 года он помог "канонирам" дома победить Манчестер Юнайтед.

В матче Арсенал – Манчестер Юнайтед встречались лидер турнирной таблицы АПЛ и команда, занимающая четвертое место. "Канонирам" нужно было побеждать, чтобы сберечь отрыв от Манчестер Сити. Гостям нужна была победа, чтобы выйти на третье место и сократить отставание от того же МанСити.

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Кроме того, Арсенал стремился взять реванш – ведь единственное поражение команды в АПЛ было именно на поле МЮ в первом круге. И "пушкарям" удалось победить. Решающий гол был забит на 90-й минуте в атаке, активное участие в которой принял именно Зинченко. Да и первый гол, забивший Нкетиа, тоже был забит после голевой атаки с участием украинца.

Именно Александра Зинченко болельщики Арсенала назвали лучшим игроком матча против Манчестер Юнайтед. Хотя его конкурентом был Нкетиа, отличившийся дублем. А также Сака, тоже забивший гол.

Безудержный двигатель команды

Александр Зинченко, хотя и вышел на уже традиционной позиции левого защитника, сыграл почти на всем поле (кроме правого фланга защиты). И именно он осуществил больше всего прикосновений к мячу среди игроков обеих команд – 85, пишет Opta Analyst.

Сколько раз и где Зинченко прикасался к мячу в матче Арсенал – Манчестер Юнайтед / иллюстрация Opta Analyst

Также украинец совершил 68 пасов с точностью 85%, и пять раз выиграл борьбу за мяч.

Кроме того, Зинченко за весь матч сам однажды пробил, еще раз создал момент для партнера, а еще девять раз был вовлечен в голевые моменты. В общей сложности принял участие в 11 атаках своей команды. Больше только у трех игроков атакующего плана Арсенала – по 12.

Благодаря этой победе Арсенал сохранил первое место. Команда за 19 матчей набрала 50 очков и опережает МанСити на пять баллов. Кроме того, у лондонского клуба еще есть матч в запасе.

Видеообзор матча Арсенал – Манчестер Юнайтед