Александр Усик посетил паб-бомбоубежище в Житомире ради помощи воинам ВСУ: фото

Украинский боксер решил уделить внимание болельщикам футбольного клуба Полесья, а также поучаствовать в сборе помощи для житомирской 95-й десантно-штурмовой бригады.

Украинец Александр Усик в августе добился громкой победы. Боксер второй раз подряд одолел Энтони Джошуа и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Теперь все обсуждают возможное сражение украинца за абсолюта с Тайсоном Фьюри, ведь именно он владеет поясом WBC. Правда, пока спортсмен хочет взять передышку и заняться внебоксерскими делами.

На выходных Усик посетил матч Полесья – Мариуполь в Житомире. Также вместе с игроками команды-хозяйки Александр встретился с фанами Полесья в одном из пабов-бомбоубежищ города.



Усик в пабе-бомбоубежище Житомира / сайт Полесья

Боксер подписал фирменную футболку для житомирской 95-й десантно-штурмовой бригады, которую вместе с необходимыми вещами передадут на фронт. Среди них – автомобили, генераторы и радиостанции. Сам Усик высказался о встрече с фанатами.

Я был рад увидеть ребят и искренне болел за команду, поскольку она действительно стала мне близкой. Приятно видеть, что житомиряне так поддерживают Полесье здесь, в пабе-бомбоубежище, потому что из-за войны они не могут сделать это на трибунах,

– заявил Александр.

Напомним, что зимой Усик тренировался в составе Полесья на собрании в Турции. Боксер даже принял участие в матче против Вереса на товарищеском турнире Winter Cup, отыграв 15 минут.

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К слову, Александр готов сразиться с Фьюри, но пока спортсмены только обмениваются словесными выпадами. Украинец не хочет драться в этом году, в то время как Тайсон настаивает именно на декабре 2022 года.