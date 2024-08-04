У войны есть правила, но россияне работают не по ним, – Усик о пленном, который пережил пытки

Александр Усик рассказал, что до сих пор много общается с кикбоксером и военным Алексеем Анулей. Украинского чемпиона проняла история бойца, который прошел российский плен.

В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" обладатель титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе рассказал, что Алексей пережил страшные пытки. Военный в одном из интервью даже говорил, что хотел лишить себя жизни.

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Усик высказался о российских пытках

Александр Усик отметил, что вместе с Анулей пытается помочь не только Украине, но и миру.

Те пытки, которые он пережил – он все помнит. И об этом надо говорить соответствующим органам, для того, чтобы все знали, как враг ведет себя. У войны есть правила, но наш враг работает не по правилам,

– сказал боксер.

Как отметил Усик, желание убить себя со стороны Анули – это уже последнее, что могло быть, ведь военный не мог терпеть российские пытки. Однако Алексей отверг мысль о самоубийстве тогда, когда к нему явилась его бабушка и Антоний Печерский.

К слову, Александр Усик назвал российскую церковь дьявольским промыслом. Боксер отметил, что в России нет веры, нет Бога, а есть только структура. Он объяснил, что вера – это то, что работает, когда ничего не работает.

Также спортсмен говорил, что он православный христианин и лучше умрет, чем снимет крестик.