В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" володар титулів WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі розповів, що Олексій пережив страшні катування. Військовий в одному з інтерв'ю навіть казав, що хотів позбавити себе життя.

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Усик висловився про російські тортури

Олександр Усик зауважив, що разом з Анулею намагається допомогти не тільки Україні, а й світу.

Ті катування, які він пережив – він все пам'ятає. І про це треба говорити відповідним органам, для того, щоб всі знали, як ворог поводить себе. У війни є правила, але наш ворог працює не за правилами,

– сказав боксер.

Як наголосив Усик, бажання вбити себе з боку Анулі – це вже останнє, що могло бути, адже військовий не міг терпіти російські тортури. Проте Олексій відкинув думку про самогубство тоді, коли до нього явилася його бабуся та Антоній Печерський.

До слова, Олександр Усик назвав російську церкву диявольським промислом. Боксер наголосив, що у Росії немає віри, немає Бога, а є лише структура. Він пояснив, що віра – це те, що працює, коли нічого не працює.

Також спортсмен говорив, що він православний християнин та краще помре, аніж зніме хрестик.