Фантастический путь к бою с Фьюри за абсолют: видео всех нокаутов Александра Усика

Украинский боксер провел яркие десять лет на профессиональном уровне, выиграв две трети своих поединков досрочно. Упоминаем все нокауты украинца в карьере профи.

Сегодня, 17 января, боксеру Александру Усику исполнилось 37 лет. Уроженец Симферополя прославился благодаря победе на Олимпийских играх-2012, пишет 24 канал.

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А уже через год Александр начал свою профессиональную карьеру в боксе. За эти десять лет Усик провел 21 бой, выиграв каждый из них. При этом две трети (14) боксер выиграл нокаутом.

Самое интересное, что первые девять своих поединков на уровне профи Усик завершал досрочно. Вот кого украинец побеждал нокаутом в свои первые два года на ринге:

Фелипе Ромеро (9 ноября 2013) – технический нокаут

Эпифанио Мендоса (7 декабря 2013) – технический нокаут

Бен Нсафоа (26 апреля 2014 года) – нокаут

Сезар Дэвид Кренц (31 мая 2014 года) – нокаут

Даниэль Брюэр (4 октября 2014) – технический нокаут

Данные Вентер (13 декабря 2014) – технический нокаут

Андрей Князев (18 апреля 2015 года) – технический нокаут

Джонни Мюллер (29 августа 2015) – технический нокаут

Педро Родригес (12 декабря 2015) – технический нокаут



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В 2016 и 2017 годах Усик нокаутировал Табисо Мчуну и Марко Хука, а в 2018-м произошло, пожалуй, наиболее эффектное завершение боя от украинца. В Манчестере Александр в 8-м раунде красиво положил на ринг англичанина Тони Беллью.

Этим он отстоял звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Все четыре пояса Усик получил за четыре месяца до этого в Москве против Мурата Гассиева.

Табисо Мчуну (17 декабря 2016 года) – технический нокаут

Марко Хук (9 сентября 2017 года) – технический нокаут.

Тони Беллью (10 ноября 2018 года) – нокаут



Последние два нокаута Усик оформил уже в тяжелом весе. В дебютном бою Александр физически так и не положил на ринг Чазза Уизерспуна, но после 7 раунда команда американца сняла его с поединка.

Ну а последний нокаут Александр оформил в августе прошлого года в бою с Даниэлем Дюбуа. Британец некрасиво повел себя в четвертом раунде, ударив украинца ниже пояса. Однако Усик сумел подняться и нокаутировать Дюбуа в девятом раунде.

Чазз Уизерспун (12 октября 2019 года) – отказ

Даниэль Дюбуа (26 августа 2023 года) – нокаут



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Следующий свой бой Усик проведет уже через месяц, 17 февраля. Александр сразится за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе против Тайсона Фьюри. Украинцу принадлежат пояса WBA, WBO и IBF, тогда как британцу – WBC.