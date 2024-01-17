Фантастичний шлях до бою з Ф'юрі за абсолют: відео всіх нокаутів Олександра Усика

Український боксер провів яскраві десять років на професійному рівні, вигравши дві третини своїх поєдинків достроково. Згадуємо всі нокаути українця в кар'єрі профі.

Сьогодні, 17 січня, боксеру Олександру Усику виповнилось 37 років. Уродженець Сімферополя прославився завдяки перемозі на Олімпійських іграх-2012.

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А вже за рік Олександр почав свою професійну кар'єру в боксі. За ці десять років Усик провів 21 бій, вигравши кожен із них. При цьому дві третини (14) боксер виграв нокаутом.

Найцікавіше, що перші дев'ять свої поєдинки на рівні профі Усик завершував достроково. Ось кого українець перемагав нокаутом у свої перші два роки на ринзі:

Феліпе Ромеро (9 листопада 2013 року) – технічний нокаут

Епіфаніо Мендоса (7 грудня 2013 року) – технічний нокаут

Бен Нсафоа (26 квітня 2014 року) – нокаут

Сезар Девід Кренц (31 травня 2014 року) – нокаут

Даніель Брюер (4 жовтня 2014 року) – технічний нокаут

Дані Вентер (13 грудня 2014 року) – технічний нокаут

Андрєй Князєв (18 квітня 2015 року) – технічний нокаут

Джонні Мюллер (29 серпня 2015 року) – технічний нокаут

Педро Родрігес (12 грудня 2015 року) – технічний нокаут



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У 2016 та 2017 роках Усик нокаутував Табісо Мчуну та Марко Хука, а у 2018-му сталось мабуть найбільш ефектне завершення бою від українця. У Манчестері Олександр у 8 раунді красиво поклав на ринг англійця Тоні Беллью.

Цим він відстояв звання абсолютного чемпіона у важкій вазі. Всі чотири пояси Усик здобув за чотири місяці до цього в Москві проти Мурата Гассієва.

Табісо Мчуну (17 грудня 2016 року) – технічний нокаут

Марко Хук (9 вересня 2017 року) – технічний нокаут

Тоні Беллью (10 листопада 2018 року) – нокаут



Останні два нокаути Усик оформив вже у надважкій вазі. У дебютному бою Олександр фізично так і не поклав на ринг Чазза Візерспуна, але після 7-го раунду команда американця зняла його з поєдинку.

Ну а крайній нокаут Олександр оформив у серпні минулого року в бою з Даніелем Дюбуа. Британець некрасиво повів себе у четвертому раунді, вдаривши українця нижче пояса. Проте Усик зумів піднятися і нокаутувати Дюбуа в дев'ятому раунді.

Чазз Візерспун (12 жовтня 2019 року) – відмова

Даніель Дюбуа (26 серпня 2023 року) – нокаут



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Наступний свій бій Усик проведе вже за місяць, 17 лютого. Олександр змагатиметься за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі. Українцю наразі належать пояси WBA, WBO та IBF, тоді як британцю – WBC.