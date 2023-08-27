Маленькая дискотека: видео зажигательного танца Усика после победы над Дюбуа

Украинский боксер Александр Уиск защитил свои чемпионские пояса в бою против Даниэля Дюбуа. Эту победу он отметил танцем в ринге.

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. До этого в восьмом раунде он отправил британца в нокдаун. Перед этим Дюбуа отметился "грязным" ударом ниже пояса, из-за боя пришлось на несколько минут остановить.

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После боя Усик устроил танец на ринге. Вместе с ним "небольшую дискотеку" устроила и его команда, начавшая прыгать в такт музыки.

Видео танца Усика после победы над Дюбуа