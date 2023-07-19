Александр Усик стал профессиональным футболистом и подписал контракт с клубом УПЛ

Украинский боксер решил разнообразить свою спортивную жизнь. Александр в год стал игроком житомирского Полесья, за которое может сыграть в чемпионате Украины по футболу.

Футбольный клуб Полесья готовится дебютировать в УПЛ. Команда из Житомира стала победителем Первой лиги в прошлом сезоне.

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Подопечные Юрия Калитвинцева активно усиливаются в преддверии дебюта. Полесье уже подписало таких опытных игроков, как Денис Бойко, Артем Шабанов, Сергей Чоботенко и Вячеслав Танковский.

Впрочем, владелец клуба Геннадий Буткевич решил провернуть оригинальный трансфер. Полесье объявило о подписании годового контракта с профессиональным боксером Александром Усиком.

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе получит футболку под номером 17. Александр уже выступал за Полесье, но только в выставочном турнире Winter Cup.

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Два года назад Усик сыграл 15 минут в матче против Вереса. В прошлом году боксер был в заявке Полесья, но на поле не выходил. Александр несколько раз появлялся на трибунах в Житомире во время игр клуба.

Отметим, что Усик готовится к защите пояса WBA. Бой против претендента Даниэля Дюбуа назначен на 26 августа и пройдет во Вроцлаве.