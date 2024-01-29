Усик в четвертый раз стал отцом: кто родился у звездных супругов
29 января 2024, 19:15Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Слава Демин
Украинский боксер Александр Усик в четвертый раз стал отцом. Однако это известие сообщил не он, а известный ведущий.
О том, что Усик в четвертый раз стал отцом, сообщил украинский ведущий Слава Демин. Он рассказал, что у боксера родилась дочь.
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У Усика родилась дочь
По словам ведущего, девочка родилась с весом почти 5 килограммов и ростом 58 сантиметров. Она появилась на свет в одном из киевских роддомов. Супруги назвали дочь Марией.
Демин добавил, что сыны Усика живут вместе со своей бабушкой за границей, а его дочь осталась в Киеве с матерью.
К слову, Усик вместе с женой также воспитывают дочь Елизавета и сыновей Кирилла и Михаила.
Тем временем боксер готовится к поединку с Фьюри
- 17 февраля этого года состоится бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Поединок будет принимать Эр-Рияди Саудовская Аравия.
- В андеркарте боя запланированы два дополнительных поединка. Первый из них будет представлять встречу чемпиона мира IBF во втором полулегком весе Джо Кордино из Уэльса и чемпиона по версии IBO Энтони Какачи из Северной Ирландии. Во втором поединке на ринг выйдут российский боксер Сергей Ковалев и шведский непобедимый Робин Сафар.
- В контракте этого поединка предусмотрен пункт о возможном реванше, но при условии, что оба боксера должны продемонстрировать зрелищный поединок.