Усик в четвертый раз стал отцом: кто родился у звездных супругов

Украинский боксер Александр Усик в четвертый раз стал отцом. Однако это известие сообщил не он, а известный ведущий.

О том, что Усик в четвертый раз стал отцом, сообщил украинский ведущий Слава Демин. Он рассказал, что у боксера родилась дочь.

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У Усика родилась дочь

По словам ведущего, девочка родилась с весом почти 5 килограммов и ростом 58 сантиметров. Она появилась на свет в одном из киевских роддомов. Супруги назвали дочь Марией.

Демин добавил, что сыны Усика живут вместе со своей бабушкой за границей, а его дочь осталась в Киеве с матерью.

К слову, Усик вместе с женой также воспитывают дочь Елизавета и сыновей Кирилла и Михаила.

Тем временем боксер готовится к поединку с Фьюри