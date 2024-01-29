"Проник в голову Фьюри": Усик сделал громкое заявление за три недели до мегафайта

Украинская звезда хевивейта Александр Усик назвал ключ к успеху в поединке за абсолютное чемпионство. По его словам, ему нужно проникнуть в голову Тайсона Фьюри, что он уже и сделал.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Усик назвал ключ к успеху в поединке с Фьюри

Украинец Александр Усик сделал громкое заявление за три недели до поединка против британца Тайсона Фьюри. 37-летний боксер якобы засел в голове "Цыганского короля", что является главным ключом к успеху.

Тайсон Фьюри– это тот, кто слишком много говорит. Идея состоит в том, чтобы проникнуть мне в голову. Но реальность такова, что я в его голове,

– сказал Усик.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.

В контракте поединка есть пункт о реванше, однако есть одно условие– боксеры должны продемонстрировать зрелищный поединок.