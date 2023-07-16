"Страха нет только у сумасшедшего": Усик назвал самого опасного боксера хевивейта

Александр Усик в скором времени проведет бой против "регулярного" чемпиона WBA Даниэля Дюбуа. На кону поединка все пояса украинского боксера.

Британский боксер имеет определенное преимущество в антропометрии над Александром Усиком. Однако это не слишком беспокоит украинца. По мнению чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, соперники опасаются встречи именно с ним.

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Александр отметил, что он не прилагает усилий для устрашения соперника. Однако боксеры из его дивизиона пытаются избежать встречи с ним.

"Это я, меня больше всего боятся.

Можно ли меня назвать "бугименом", который пугает своих соперников? Мне вообще не нужно их пугать – они делают это сами.

Страх есть у всех людей, абсолютно у всех. Страха нет только у сумасшедшего. Оба человека, выходящих на ринг, боятся, это нормально", – сказал Усик.

Справка. "Бугимен" – это персонаж устрашения в американском фольклоре. В боксе – боец, встречи с которым избегают представители их дивизиона.

Напомним, что анонсированный бой за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не состоялся из-за британского боксера. "Цыганский король" придумывал новые поводы, чтобы избежать встречи с украинцем.

Бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа 2023 на стадионе во Вроцлаве. Победа в поединке откроет путь к вероятному поединку с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.