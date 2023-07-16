Британський боксер має певну перевагу в антропометрії над Олександром Усиком. Проте це не надто турбує українця. На думку чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, суперники побоюються зустрічі саме з ним.

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Олександр зазначив, що він не докладає зусиль для залякування суперника. Проте боксери з його дивізіону намагається уникнути зустрічі з ним.

"Це я, мене найбільше бояться.

Чи можна мене назвати "бугіменом", який лякає своїх суперників? Мені взагалі не потрібно їх лякати – вони роблять це самі.

Страх є у всіх людей, абсолютно у всіх. Страху немає тільки у божевільного. Обидві людини, які виходять на ринг, бояться, це нормально", – сказав Усик.

Довідка. "Бугімен" – це персонаж залякування в американському фольклорі. У боксі – боєць, зустрічі з яким уникають представники їхнього дивізіону.

Нагадаємо, що анонсований бій за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі не відбувся через британського боксера. "Циганський король" вигадував нові приводи, щоб уникнути зустрічі з українцем.

Важливо! Бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа відбудеться 26 серпня 2023 року на стадіоні у Вроцлаві. Перемога у двобою відкриє шлях до ймовірного поєдинку з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.