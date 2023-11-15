"Когда я боксирую, то выиграет вся моя страна": Усик поделился мечтой организовать мегафайт в Киеве

Александр Усик свой следующий бой против Тайсона Фьюри проведет в Саудовской Аравии. Однако наш чемпион верит, что после победы проведет один из своих поединков в столице Украины.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик не оставляет надежд привезти большой бокс в Украину. Однако это событие может произойти только после войны.

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Усик: Это благодарность тем ребятам, которые защищают нашу страну

Александр верит, что после победы Украины он организует бой в столице Украины. Это будет подарок всем защитникам нашего государства.

"Сейчас мы не можем это сделать, потому что в нашей стране идет война. Но после нашей победы я обязательно организую поединок на "Олимпийском" в Киеве. Хочу порадовать свою родную публику и каждого украинца, который придет на стадион.

Для меня лично это большая мотивация и благодарность тем ребятам, которые защищают нашу страну. Когда я с ними общаюсь по телефону, я вижу их лица, вижу их улыбку, вижу их эмоции, когда они кричат: "Да, победа!". Это их тоже часть. Знаете, когда я боксирую, то выиграет вся моя страна, все те, кто за меня болеет", – рассказал Усик.