Я не собираюсь идти в политику, но хочу жить в Украине, – Усик о "перспективах" во время войны

Александр Усик рассказал о своих взглядах на жизнь во время войны. Боксер отметил, что он не хочет отходить от спорта.

Александр Усик уверяет, что каждый должен "воевать" на своем фронте и не лезть в чужие дела. Также боксер против пиара на войне.

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Нравственная поддержка

Александр Усик отметил, что он был на передовой, а в 900 метрах уже были враги, которых боксер видел в бинокль, однако Александр оставался с украинскими бойцами в окопах. Усик уверяет, что он делал это для того, чтобы просто поддержать ребят. Боксер подчеркнул, что это нигде не афишировалось, не публиковались фото и видео в социальных сетях. О том, где он находился, общество уже узнало, потому что сами солдаты выложили фото в Интернет. Александр подчеркнул, что для него это не пиар, а часть его жизни.

Почему я делаю это? Потому что ребята, которые защищают нашу страну на фронте, дают мне возможность сейчас сидеть именно на этом месте. Как я уже говорил, я не хочу пиариться на том, что помогаю солдатам, посещаю их, организую и доставляю все необходимое. Я не собираюсь уходить в политику. Но я хочу жить в своей стране. В независимой стране, которая будет развиваться, где экономическая ситуация станет улучшаться, в которой растут дети, строят школы, больницы, спортивные площадки. Это моя работа. У каждого свой фронт,

– рассказал Усик.

Напомним, что Александра Усика ждет бой с Даниэлем Дюбуа, который должен состояться 12 августа во Вроцлаве. Недавно украинский боксер объяснил, почему поединок пройдет именно в Польше. К тому же в случае победы Усик сможет поучаствовать в супертурниры в Саудовской Аравии. Там должно состояться бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и украинским боксером.