Я неплохо играл, – Усик признался, почему выбрал бокс вместо футбола

Александр Усик является одним из величайших боксеров в истории. Он становился олимпийским чемпионом и абсолютом в двух весовых категориях.

Однако все эти успехи могли не состояться. Звездный спортсмен рассказал, что в детстве он выбирал между двумя видами спорта и бокс не был в приоритете.

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Важный разговор с отцом

Украинский чемпион признался, почему стал боксером, а не футболистом. По словам Усика, он имел перспективу в футболе, но из-за трудного финансового положения его семьи не мог позволить себе занятия этим видом спорта.

Я неплохо играл в футбол и имел хорошие возможности, но у моей семьи не было средств, чтобы платить за тренировки. Бокс был бесплатный, и мой папа, царство ему небесное, сказал: "Попробуй бокс". Я ответил: "Хорошо, попробую",

– сказал Усик.

Также украинец рассказал, с кем ассоциирует свой стиль игры. Александр заявил, что он похож на Златана Ибрагимовича.

Напомним. В Усика все еще есть хорошие шансы воплотить свою детскую мечту. Он имеет контракт с житомирским Полесьем, но пока не дебютировал в официальных матчах.

Отметим, что сейчас Александр Усик готовится к реваншу с Тайсоном Фьюри. Накануне он начал свой тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к битве, которая состоится 21 декабря в Эр-Рияде.