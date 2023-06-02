Это будет глоток счастья для украинцев, – Усик аргументировал выбор предстоящего боя именно в Польше

Александр Усик рассказал, почему его предстоящее сражение пройдет в соседней стране. Боксер управляется патриотическими мотивами.

Александр Усик признался, что бой в Польше выглядит для него очень привлекательным. Боксер нашел ряд преимуществ для себя и украинского народа.

Все для народа

Александр Усик отметил, что он очень рад быть в Польше и напомнил, что 7 лет назад он сражался здесь с Кшиштофом Гловацким, а сейчас пытается со своей командой организовать еще один поединок во Вроцлаве. Боксер выразит благодарность польскому народу, принявшему тысячи украинцев, а конкретнее его "братьев", как сказал сам Усик.

Также украинский боксер отметил, что одной из его задач является организация боя с Дюбуа таким образом, чтобы украинский народ мог спокойно прийти и посмотреть шоу. Александр отметил, что подобная инициатива будет для украинцев глотком радости в нынешних реалиях.

Когда я услышал о такой возможности, мне было безразлично, это Краков, Варшава или Вроцлав. Мне просто понравилась идея сразиться в Польше. Я благодарю Бога, что это будет Вроцлав, потому что это около 300 километров от границы с Украиной. На автомобиле можно добраться относительно быстро. По плану на бой. Во-первых, это близко Украины, во-вторых, мне будет легче раскручивать поединок. Встречаться с журналистами, болельщиками, если есть возможность. Это хорошее место для подготовки,

– рассказал Усик.

Также украинец отозвался и о своем скандальном потенциальном оппоненте Тайсоне Фьюри: "Сначала вам нужно накормить того толстяка, каков Фьюри. Если мы накормим его деньгами, то сможем его "прибить". Напомним, что бой Усик – Дюбуа должен состояться 12 августа в польском Вроцлаве, к тому же в случае победы украинский боксер сможет принять участие в супертурниры в Саудовской Аравии. Там должно состояться бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.