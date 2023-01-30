До последнего снились ужасы и убитые товарищи, – Усик об отце, воевавшего в Афганистане

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своем отце, в свое время в составе советских войск воевавшем в Афганистане.

Отец Александра Усика, тоже Александр, дважды был ранен во время войны в Афганистане. Кроме того, эта война оказала большое влияние и на его состояние – как физическое, так и психологическое.

Достойно внимания Усик отстраивает многоквартирный дом в Ирпене: в нем россияне расстреляли его друга

"Я видел последствия этого послевоенного положения и то, что с ним произошло. У него часто болела голова, у него было очень высокое давление. Я помню, что до последнего ему снились ужасы, в которых он называл имена своих убитых товарищей", – рассказал Усик.

При этом о войне отец Александра Усика не любил говорить.

"Мол, те бесчеловечные вещи, которые происходят на войне, – это ужасно. И не дай Бог, чтобы такое произошло, например, с вами, чтобы вы либо пошли воевать, либо видели войну", – рассказал Усик.

Родители боксера Александра Усика – Александр и Надежда / фото Tribuna.com

Но избежать войны боксеру не удалось – в 2014 году Россия оккупировала Крым, начала войну на Донбассе. А в 2022 году – и полномасштабное вторжение в Украину. Хотя его отец этого уже не увидел, как и олимпийской медали сына. Он скончался в 2012 году. Усик вернулся из Олимпийских игр в Лондоне 14 сентября и не успел еще заехать к родителям. 16 сентября Александр Усик-старший скончался. Сам боксер заявлял, что если бы имел возможность вернуться в прошлое, то единственное, что сделал бы, сразу бы поехал к отцу, чтобы показать ему свою чемпионскую медаль.